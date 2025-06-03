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03 червня 2025, 02:55

На Житомирщині мотоцикл влетів у кювет: водій загинув

03 червня 2025, 02:55
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Фото: Нацполіція
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На Житомирщині сталась смертельна ДТП з мотоциклом. Поліція розпочала розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 1 червня близько 05:00 на автодорозі Радомишль – Іванків, поблизу села Білої Криниці. 38-річний водій мотоцикла Honda не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

На жаль, внаслідок аварії водій загинув. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, раніше на Одещині сталась ДТП з двома авто та мотоциклом. Відомо, що водій автомобіля Porsche, рухаючись у напрямку Одеси, виїхав на смугу зустрічного руху, створивши аварійну ситуацію, внаслідок якої сталося зіткнення автомобіля Nissan та мотоцикла, що рухалися один за одним йому назустріч.

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