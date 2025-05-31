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31 травня 2025, 10:40

Вибухи на Житомирщині: в ОВА повідомили, що відбувається

31 травня 2025, 10:40
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ілюстративне фото: ДСНС України
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У суботу, 31 травня, у Житомирському районі лунатимуть потужні вибухи. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки. Місцевих жителів закликали зберігати спокій

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

"Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – запевнив Віталій Бунечко.

Нагадаємо, днями на Київщині на подвір’я приватного будинку впала російська крилата ракета Х-101. Сапери знешкодили смертоносний боєприпас.

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