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31 мая 2025, 10:40

Взрывы в Житомирской области: в ОВА сообщили, что происходит

31 мая 2025, 10:40
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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В субботу, 31 мая, в Житомирском районе будут раздаваться мощные взрывы. В течение суток будут работать взрывотехники. Местных жителей призвали сохранять спокойствие

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

"Обращаем внимание, что волноваться не следует. Работают специальные службы", - заверил Виталий Бунечко.

Напомним, на днях в Киевской области во двор частного дома упала российская крылатая ракета Х-101. Саперы обезвредили смертоносный боеприпас.

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Житомирская область взрывотехники взрыв саперы война Бунечко Виталий Иванович
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