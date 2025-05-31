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31 травня 2025, 09:46

Армія РФ скинула на Запорізьку область 40 авіабомб: є жертва, поранений та руйнування

31 травня 2025, 09:46
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фото: Запорізька ОВА
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Вчора, 30 травня, російські окупанти завдали 628 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинула 9-річна дівчинка та поранений підліток, пошкоджена цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За оперативними даними, за добу окупанти пошкодили щонайменше 34, приватних будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури.

"Одна дитина загинула та ще одна поранена внаслідок ворожих ударів по селу Долинка Пологівського району", – йдеться в повідомленні.

Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:

  • 40 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Долинці, Верхній Терсі, Варварівці, Рівнопіллю, Преображенці, Малинівці, Затишшю, Ольгівському, Полтавці, Новодарівці, Малій Токмачці, Зеленому.
  • 376 ворожих БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Миролюбівку, Магдалинівку, Приморське, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
  • Сім обстрілів із РСЗВ накрили Біленьке, Юрківку, Кам'янське, Щербаки та Новоданилівку.
  • 205 артударів завдали окупанти по території Біленького, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Варварівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Нагадаємо, вночі 31 травня РФ скинула КАБи на житлову забудову одного з прифронтових сіл Пологівського району. Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний підліток.

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