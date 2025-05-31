На Миколаївщині зенітники знищили два ударні БпЛА

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Вночі 31 травня на Миколаївщині активно працювала ППО. Окупанти спрямували на регіон "шахеди"

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"У ніч на 31 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два БпЛА типу "Shahed 131/136", — йдеться в повідомленні.

За словами Віталія Кіма, вчора у Миколаївському районі окупанти вдарили з артилерії та FPV-дроном по Куцурубській громаді. На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 31 травня російські війська війська вбили 66-річного жителя Херсона.