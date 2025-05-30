На Полтавщині внаслідок вибуху гранати в авто загинув військовослужбовець
В автомобілі вибухнула граната — ймовірно, M67. Водій-військовослужбовець від отриманих травм помер на місці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Полтавщина".
Трагедія сталась вранці, 30 травня у Супрунівці. Там внаслідок вибуху згорів автомобіль Opel. На місці пригоди правоохоронці знайшли обгоріле тіло чоловіка.
За даними місцевих ЗМІ, загинув місцевий мешканець, який проходив службу у Нацгвардії. За однією із версій у нього в руці вибухнула граната М67. Від отриманих травм він загинув на місці.
Нагадаємо, на Полтавщині у ДТП загинув колишній голова ТЦК.
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