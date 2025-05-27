На Київщині на подвір’я приватного будинку впала російська крилата ракета Х-101
Після чергової комбінованої атаки РФ в одному з населених пунктів Київщини впала бойова частина ворожої крилатої ракети Х-101. Фахівці знешкодили смертоносний боєприпас
Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, передає RegioNews.
Місцеві мешканці виявили небезпечну знахідку на подвір’ї приватного домоволодіння.
"Піротехніки безпечно транспортували боєприпас на спеціальний майданчик, де його знищать шляхом контрольованого підриву", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у середині травня у Київській області сапери вже вилучали з поля бойову частину крилатої ракети Х-101, яку випустила РФ.
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