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Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

На Житомирщині слідчі завершили розслідування щодо смертельного ДТП, яку водій скоїв у п'яному стані. Зараз чоловік перебуває під домашнім арештом. Тепер йому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Сама аварія сталась на початку квітня у селі Ягнятині Ружинської громади. 55-річний водій Dacia Logan у п'яному стані їхав вулицею села. Коли він не впорався з керуванням, автомобіль з’їхав з проїзної частини та зіткнувся з цегляним парканом, а потім – з деревом.

Внаслідок ДТП загинула на місці 49-річна пасажирка.

Нагадаємо, раніше на Волині судили водія за смертельну ДТП. У п'яному стані він не впорався з керуванням, через що автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху та з'їхав у кювет та зіткнувся із бетонною спорудою. Внаслідок ДТП один пасажир загинув, а ще троє дістали травми.