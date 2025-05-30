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30 травня 2025, 03:10

На Полтавщині мотоцикліст збив на переході дівчину і 3-річну дитину

30 травня 2025, 03:10
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фото: Нацполіція
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ДТП із постраждалими пішоходами трапилася 28 травня на проспекті Володимирському в місті Лубни. Потерпілих пішоходів доставили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Полтавській області.

За даними слідства, близько 17:00 мотоцикл наїхав на пішоходів. Відомо, що 22-річна жінка та 3-річна дівчинка в цей момент рухалися по "зебрі".

"Внаслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження та доставлені до Лубенської лікарні. Ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень встановлюється", — йдеться в повідомленні.

Мотоциклом керував водій 1994 року народження. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, днями на Київщині 18-річний мотоцикліст зіткнувся з іномаркою. Внаслідок ДТП парубка госпіталізували до лікарні.

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