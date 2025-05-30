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30 травня 2025, 14:10

Сів п'яним за кермо і потрапив в аварію: на Волині отримав вирок водій за смертельне ДТП

30 травня 2025, 14:10
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Фото: Нацполіція
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На Волині водія судили за ДТП, в якому загинув пасажир. Відомо, що на момент аварії водій був у п'яному стані

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Апеляційний суд залишив в силі вирок суду першої інстанції, яким 55-річного жителя села Залісоче визнано винним у порушенні ПДР в стані сп'яніння, що спричинило смерть людини. Водію призначено покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 5 років.

Сама аварія сталась навесні минулого року. Водій Volkswagen Passat у п'яному стані їхав автодорогою поблизу селища Грем'яче Луцького району і не впорався з керуванням. Через це він виїхав на смугу зустрічного руху та з'їхав у кювет, де авто зіткнулося із бетонною спорудою.

Внаслідок ДТП троє пасажирів авто отримали травми, а інший (чоловік 49 років) - загинув.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині водію оголосили про підозру та відправили під варту за ДТП. У п'яному стані він збив двох пішоходів, один із яких – 49-річний місцевий житель – помер на місці. Інший, 44-річний чоловік, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

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