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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Легковик Daewoo Lanos, під керуванням 72-річного водія, зіткнувся з авто Hyundai Tucson, за кермом якого був 29-річний водій.

Внаслідок ДТП пасажири Daewoo, 70-річна жінка та 16-річна дівчина, отримали травми, від яких померли на місці. До лікарні доставили 37-річну пасажирку та водія цього легковика.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці зʼясовують обставини та причини аварії.

Нагадаємо, 28 травня на Рівненщині 37-річна водійка авто Toyota Yaris Cross виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з фургоном Mercedes-Benz. Жінка загинула.