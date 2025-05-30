Смертельна ДТП на Полтавщині: загинули жінка та 16-річна дівчина
ДТП сталася 29 травня близько 18:40 поблизу села Калинівка Лубенського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Легковик Daewoo Lanos, під керуванням 72-річного водія, зіткнувся з авто Hyundai Tucson, за кермом якого був 29-річний водій.
Внаслідок ДТП пасажири Daewoo, 70-річна жінка та 16-річна дівчина, отримали травми, від яких померли на місці. До лікарні доставили 37-річну пасажирку та водія цього легковика.
Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці зʼясовують обставини та причини аварії.
Нагадаємо, 28 травня на Рівненщині 37-річна водійка авто Toyota Yaris Cross виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з фургоном Mercedes-Benz. Жінка загинула.
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