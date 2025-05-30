На Львівщині легковик врізався в дерево у кюветі: рятувальники деблокували тіло загиблої
ДТП сталася 30 травня близько третьої ночі поблизу міста Стебник Дрогобицького району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
На дорозі "Східниця–Пісочна" водій легковика Acura MDX не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і врізався в дерево.
Внаслідок аварії 42-річна пасажирка авто загинула на місці. Рятувальники провело роботи з розрізання дерева та деблокування тіла загиблої за допомогою гідравлічного інструменту.
Також надзвичайники відключили акумуляторну батарею, щоб запобігти займанню.
Водія з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували до лікарні.
Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 29 травня на Полтавщині зіткнулися два автомобілі. Загинули жінка та 16-річна дівчина. Ще дві людини постраждали.