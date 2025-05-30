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30 травня 2025, 11:34

На Львівщині легковик врізався в дерево у кюветі: рятувальники деблокували тіло загиблої

30 травня 2025, 11:34
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фото: з відкритих джерел
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ДТП сталася 30 травня близько третьої ночі поблизу міста Стебник Дрогобицького району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

На дорозі "Східниця–Пісочна" водій легковика Acura MDX не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і врізався в дерево.

Внаслідок аварії 42-річна пасажирка авто загинула на місці. Рятувальники провело роботи з розрізання дерева та деблокування тіла загиблої за допомогою гідравлічного інструменту.

Також надзвичайники відключили акумуляторну батарею, щоб запобігти займанню.

Водія з травмами середнього ступеня важкості госпіталізували до лікарні.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 29 травня на Полтавщині зіткнулися два автомобілі. Загинули жінка та 16-річна дівчина. Ще дві людини постраждали.

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