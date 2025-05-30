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Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомирской области следователи завершили расследование в отношении смертельного ДТП, которое водитель совершил в пьяном состоянии. В настоящее время мужчина находится под домашним арестом. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Сама авария произошла в начале апреля в селе Ягнятина Ружинской общины. 55-летний водитель Dacia Logan в пьяном виде ехал по улице села. Когда он не справился с управлением, автомобиль съехал с проезжей части и столкнулся с кирпичным забором, а затем с деревом.

В результате ДТП погибла на месте 49-летняя пассажирка.

Напомним, ранее на Волыни судили водителя за смертельное ДТП. В пьяном состоянии он не справился с управлением, из-за чего автомобиль выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет и столкнулся с бетонным сооружением.