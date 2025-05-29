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29 травня 2025, 12:57

На Житомирщині п'яні чоловіки напали на правоохоронців

29 травня 2025, 12:57
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фото: Національна поліція
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У Народицькій громаді Житомирської області двоє місцевих мешканців напали на правоохоронців, які здійснювали перевірку документів водія, що порушив правила дорожнього руху

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 22 травня. За попередньою інформацією, ввечері інспектори сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль ВАЗ, за кермом якого перебував 36-річний житель громади.

Правоохоронці запідозрили, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння, і запропонували йому пройти медичне освідування.

У цей момент до патрульних наблизився 37-річний місцевий житель, який також мав ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік раптово напав на одного з поліцейських, завдавши йому кілька ударів. Водій, у свою чергу, вдарив іншого патрульного по голові.

Нападників затримали у процесуальному порядку. Відомо, що старший із них раніше вже притягувався до відповідальності за хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Фігурантам загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі чоловік із двома ножами напав на поліцейських.

Раніше в ніч на 29 березня 44-річний п'яний чоловік у Львові побив 29-річного поліцейського. Правоохоронець помер на місці подій.

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