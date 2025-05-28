У Бердичеві вночі підпалили два автомобілі військових
У ніч на 28 травня у Бердиченві на Житомирщині сталися два випадки займання автомобілів, що належать військовослужбовцям
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Рятувальники швидко локалізували пожежі, однак вогонь встиг пошкодити моторні відсіки та зовнішні елементи обох автівок.
Поліцейські встановлюють причетних до підпалів авто.
Правоохоронці просять очевидців події повідомити будь-яку важливу інформацію за номером +380 (68) 076-07-06, на 102 або у найближчому відділку поліції.
Нагадаємо, раніше у Києві затримали молодих хлопців, які підпалили два військові автомобілі. Таку "роботу" вони знайшли в соцмережі. "Замовник" обіцяв їм до 15 тисяч доларів за такі "завдання".
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