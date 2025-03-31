У Львові судитимуть чоловіка, який до смерті побив поліцейського

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Розпочато кримінальне провадження. За скоєне 44-річному львів’янину загрожує значний термін ув’язнення - до десяти років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що у ніч на 29 березня 44-річний житель Львова, перебуваючи у стані сп’яніння, завдав 29-річному співробітнику поліції Львівщини тілесних ушкоджень, від яких той помер на місці події. На той час правоохоронець перебував поза службою.

Нападника затримали. Наразі триває досудове розслідування, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, на Львівщині судили водія за смертельну ДТП.