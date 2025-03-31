У Львові судитимуть чоловіка, який до смерті побив поліцейського
Розпочато кримінальне провадження. За скоєне 44-річному львів’янину загрожує значний термін ув’язнення - до десяти років
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.
Правоохоронці встановили, що у ніч на 29 березня 44-річний житель Львова, перебуваючи у стані сп’яніння, завдав 29-річному співробітнику поліції Львівщини тілесних ушкоджень, від яких той помер на місці події. На той час правоохоронець перебував поза службою.
Нападника затримали. Наразі триває досудове розслідування, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.
Нагадаємо, на Львівщині судили водія за смертельну ДТП.
На Львівщині посадовець митниці "кришував чорний імпорт" електронікиВсі новини »
31 березня 2025, 13:25На Львівщині судитимуть чоловіка, який побив школяра
31 березня 2025, 01:52
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
На Сумщині чоловіки переказали шахраям понад 400 тис. грн за неіснуючі авто
31 березня 2025, 14:48Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
31 березня 2025, 14:22На Тернопільщині аферистку видавала себе за юристку та видурила у людей майже 100 тисяч гривень
31 березня 2025, 14:06На Сумщині активізувалися російські диверсанти, – ДПСУ
31 березня 2025, 14:05На Рівненщині вщент згорів приватний будинок
31 березня 2025, 13:55Росіяни поцілили по Херсону: троє поранених
31 березня 2025, 13:47У Черкасах сталася потрійна ДТП: є загиблий та травмований
31 березня 2025, 13:30На Львівщині посадовець митниці "кришував чорний імпорт" електроніки
31 березня 2025, 13:25Артилеристи бригади "Гарт" показали, як знищують окупантів на Харківщині
31 березня 2025, 13:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Всі блоги »