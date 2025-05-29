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29 мая 2025, 12:57

На Житомирщине пьяные мужчины напали на правоохранителей

29 мая 2025, 12:57
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фото: Национальная полиция
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В Народицком обществе Житомирской области двое местных жителей напали на правоохранителей, которые осуществляли проверку документов водителя, нарушившего правила дорожного движения

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 22 мая.По предварительной информации, вечером инспекторы сектора реагирования патрульной полиции остановили автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 36-летний житель общины.

Правоохранители заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование.

В этот момент к патрульным приблизился 37-летний местный житель, у которого также были признаки алкогольного опьянения. Мужчина внезапно напал на одного из полицейских, нанеся ему несколько ударов. Водитель, в свою очередь, ударил второго патрульного по голове.

Нападавших задержали в процессуальном порядке. Известно, что старший из них уже привлекался к ответственности за хулиганство и нанесение тяжких телесных повреждений.

Следователи открыли уголовное производство. Фигурантам грозит до 5 лет ограничение или лишение свободы.

Напомним, в Одессе мужчина с двумя ножами напал на полицейских.

Ранее в ночь на 29 марта 44-летний пьяный мужчина во Львове избил 29-летнего полицейского. Правоохранитель скончался на месте событий.

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