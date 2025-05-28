У Черкасах чоловік напав на жінку з ножем: зловмисника взяли під варту

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У Черкасах чоловіка підозрюють у замаху на вбивство місцевої жительки. Нападник завдав жінці кілька ножових поранень у шию. Вона перебуває у лікарні

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 21-річний зловмисник напав на потерпілу, коли та поверталася додому. Жінці вдалося вирватися і втекти. Вона дісталася місця проживання, де її рідні викликали поліцію та швидку. Постраждалу доставили до лікарні, наразі її стан контролюють медики.

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника. Його затримали.

За даними слідства, він уже раніше притягувався до відповідальності.

Слідчі Черкаського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за кількома статтями:

ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування),

. 2 ст. 15 (Замах на злочин),

ч. 2 п. 10 ст. 115 (Умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням) Кримінального кодексу України.

Суд ухвалив рішення про тримання підозрюваного під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Київщині чоловік під час сварки завдав жінці ударів по голові. Вона померла від отриманих травм.