До 5 років тюрми: у Черкасах затримали чоловіків і жінку, які напали на працівників ТЦК

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Правоохоронці затримали групу осіб, які 26 травня напали на військовослужбовців ТЦК та СП у Черкасах. Фігурантам — трьом чоловікам і жінці — загрожує до п'яти років ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Черкаській області.

За матеріалами слідства, інцидент стався на вулиці Різдвяній під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. Попередньо, чоловіки спровокували конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП.

Поліцейські за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Ними виявилися троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка.

Фігурантів підозрюють у хуліганстві.

"Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Черкасах стався конфлікт між цивільними та військовими. Люди "натовпом пішли" на працівників ТЦК.