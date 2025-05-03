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03 травня 2025, 19:20

В Одесі чоловік з ножами напав на поліцейських: вони застосували зброю

03 травня 2025, 19:20
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Фото: Нацполіція
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В Одесі сталась сутичка з поліцейськими. Невідомий чоловік напав на них з ножами і поранив

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

Інцидент стався на Куликовому полі в Одесі. Чоловік напав з двома ножами на поліцейських, які несли службу з охорони громадського порядку. Правоохоронці отримали поранення.

Один з поліцейських, щоб захиститися, застосував вогнепальну зброю. Зловмисника госпіталізували з пораненням. Самих поліцейських також госпіталізували медики.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що в ніч на 29 березня 44-річний п'яний чоловік у Львові побив 29-річного поліцейського. Правоохоронець помер на місці подій.

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