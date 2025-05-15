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15 травня 2025, 16:55

На Житомирщині приговорили до ув'язнення водія за смертельну ДТП

15 травня 2025, 16:55
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На Житомирщині водія судили за аварію, в якій загинули двоє людей. На суді він повністю визнав свою провину

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Житомирській області судили водія за ДТП, яка призвела до загибелі двох людей. 41-річному водію призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки.

Сама аварія сталась восени 2022 року. Водій перевищив швидкість на трасі "Київ-Чоп". Внаслідок цього він збив двох пішоходів, які переходили дорогу в дозволеному місці. Потерпілі загинули.

На суді водій повністю визнав свою провину. Він також попросив кошти внесеної ним застави звернути на додаткове відшкодування шкоди потерпілим (повнолітнім дітям загиблих) у рівних частках.

Нагадаємо, на Черкащині будуть судити водія, який здійснив наїзд на 10-річного хлопчика. Внаслідок ДТП дитина отримала травми.

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