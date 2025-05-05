Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо винуватця ДТП, який здійснив наїзд на малолітнього потерпілого. Аварія сталась у квітні 2025 року. 41-річний чоловік не впорався з керуванням ВАЗ та здійснив наїзд на 10-річного хлопця.

Внаслідок ДТП дитина отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження. Правоохоронці додали, що санкція ч. 1 ст. 286 К передбачає покарання у виді штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше на Волині сталась смертельна ДТП. Водій мотоцикла KAWASAKI не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, виїхав на клумбу кільцевого руху та зіткнувся з дорожнім знаком. Внаслідок ДТП 17-річний хлопець загинув, а його товариш (ще один неповнолітній) був госпіталізований до реанімації.