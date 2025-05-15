Иллюстративное фото

В Житомирской области водителя судили за аварию, в которой погибли два человека

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Житомирской области судили водителя по ДТП, которое привело к гибели двух человек. 41-летнему водителю назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Сама авария произошла осенью 2022 года. Водитель превысил скорость на трассе "Киев-Чоп". В результате он сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в разрешенном месте. Потерпевшие погибли.

На суде водитель полностью признал свою вину. Он также попросил средства внесенного им залога обратить на дополнительное возмещение ущерба потерпевшим (совершеннолетним детям погибших) в равных долях.

Напомним, в Черкасской области будут судить водителя, совершившего наезд на 10-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травмы.