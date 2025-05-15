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15 травня 2025, 12:56

У ДТП на Тернопільщині травмувався неповнолітній мотоцикліст

15 травня 2025, 12:56
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фото: Національна поліція
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З тілесними ушкодженнями та переломами до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 17-річного жителя Тернопільської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Травми юнак отримав 14 травня у дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася в селі Іване-Пусте.

У поліції зазначили, що хлопець, керуючи незареєстрованим мотоциклом Lifan 200, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та перекинувся.

Нагадаємо, поліція розшукує очевидців смертельної ДТП, яка трапилася 12 травня на Тернопільщині.

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