У ДТП на Тернопільщині травмувався неповнолітній мотоцикліст

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З тілесними ушкодженнями та переломами до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 17-річного жителя Тернопільської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Травми юнак отримав 14 травня у дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася в селі Іване-Пусте.

У поліції зазначили, що хлопець, керуючи незареєстрованим мотоциклом Lifan 200, не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та перекинувся.

Нагадаємо, поліція розшукує очевидців смертельної ДТП, яка трапилася 12 травня на Тернопільщині.