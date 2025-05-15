Смертельна ДТП на Волині: один загиблий, один травмований
У Володимирському районі на Волині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Один чоловік загинув, ще один – у лікарні
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Аварія трапилася 15 травня близько 7:30 на автодорозі поблизу села Суходоли.
За попередньою інформацією, 35-річний житель Нововолинська, керуючи автомобілем Toyota Land Cruiser, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою MAN, за кермом якої перебував 50-річний мешканець Зимнівської громади.
Унаслідок зіткнення водій Toyota загинув на місці події. Його 28-річного пасажира з травмами госпіталізували до медичного закладу.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
З'ясовуються усі обставини трагедії. Слідство триває.
Нагадаємо, на Житомирщині водійка збила пенсіонерку. Жінку з травмами госпіталізували медики.