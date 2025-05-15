Смертельна ДТП на Волині: один загиблий, один травмований

фото: Національна поліція

У Володимирському районі на Волині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Один чоловік загинув, ще один – у лікарні

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія трапилася 15 травня близько 7:30 на автодорозі поблизу села Суходоли.

За попередньою інформацією, 35-річний житель Нововолинська, керуючи автомобілем Toyota Land Cruiser, під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою MAN, за кермом якої перебував 50-річний мешканець Зимнівської громади.

Унаслідок зіткнення водій Toyota загинув на місці події. Його 28-річного пасажира з травмами госпіталізували до медичного закладу.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

З'ясовуються усі обставини трагедії. Слідство триває.

Нагадаємо, на Житомирщині водійка збила пенсіонерку. Жінку з травмами госпіталізували медики.