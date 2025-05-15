Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Полтавщини, передає RegioNews.

Аварія сталась зранку 14 травня у селі Велика Рублівка Полтавського району. Водій ВАЗ 2106 зіткнувся з велосипедом. Внаслідок ДТП велосипедиста госпіталізували медики.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилась інформація про аварію в Києві за участю службового автомобіля ТЦК. Згодом у ТЦК розповіли, що ДТП сталась через те, що один з мобілізованих неочікувано смикнув за кермо.