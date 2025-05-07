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07 травня 2025, 09:40

Росія атакувала Житомирщину "шахедами": наслідки обстрілів

07 травня 2025, 09:40
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фото: ДСНС України у Житомирській області
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Сьогодні вночі, 7 травня, РФ атакувала Житомирський район ударними дронами. Через авіаналіт "шахедів" постраждав приватний сектор

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та цегляна альтанка. Також горіла господарча будівля. Вогнеборці ліквідували пожежу. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

"За попередньою інформацією, внаслідок події жертв та постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пізно ввечері 6 травня росіяни атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Постраждали четверо містян.

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