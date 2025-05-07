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Удар по Києву: кількість поранених зросла до 8

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фото: ДСНС України у місті Києві
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Кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Київ зросла до восьми. Двоє мешканців столиці загинули

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує RegioNews.

"Госпіталізували ще одну жінку. До цього госпіталізували трьох дітей. Таким чином, наразі, ушпиталили чотирьох постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу на місці", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку російських військ, загинули двоє містян.

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війна Київ обстріли загиблі окупанти Кличко Віталій Володимирович діти атака постраждалі
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