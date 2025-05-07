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07 мая 2025, 09:40

Россия атаковала Житомирщину "шахедами": последствия обстрелов

07 мая 2025, 09:40
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фото: ГСЧС Украины в Житомирской области
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Сегодня ночью, 7 мая, РФ атаковала Житомирский район ударными дронами. Из-за авианалета "шахедов" пострадал частный сектор

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

В результате вражеских обстрелов повреждения получили частные жилые дома и кирпичная беседка. Также горело хозяйственное здание. Огнеборцы ликвидировали пожар. Пиротехники ГСЧС обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

"По предварительной информации, в результате происшествия жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером 6 мая россияне атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Пострадали четверо горожан.

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