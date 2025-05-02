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На Житомирщині сталась ДТП на автошляху. І водіїв, і пасажирів госпіталізували

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 1 травня на автошляху Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, неподалік села Гуйви. За даними поліції, 52-річний житомирянин, керуючи автомобілем Mazda зіткнувся з легковиком ВАЗ, за кермом якого був 51-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП травмувались обидва водії, а також 82-річна пасажирка Mazda та 41-річний пасажир ВАЗ. Їх госпіталізували медики.

"Слідчі Житомирського райуправління поліції №1 з’ясовують обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, 30 квітня в Івано-Франківську авто збило водія електросамоката. 19-річного потерпілого госпіталізували медики.