На Житомирщині в ДТП постраждали четверо людей
На Житомирщині сталась ДТП на автошляху. І водіїв, і пасажирів госпіталізували
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Аварія сталась 1 травня на автошляху Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, неподалік села Гуйви. За даними поліції, 52-річний житомирянин, керуючи автомобілем Mazda зіткнувся з легковиком ВАЗ, за кермом якого був 51-річного чоловіка.
Внаслідок ДТП травмувались обидва водії, а також 82-річна пасажирка Mazda та 41-річний пасажир ВАЗ. Їх госпіталізували медики.
"Слідчі Житомирського райуправління поліції №1 з’ясовують обставини події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", - повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, 30 квітня в Івано-Франківську авто збило водія електросамоката. 19-річного потерпілого госпіталізували медики.