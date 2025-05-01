В Івано-Франківську авто збило хлопця на електросамокаті: постраждалий у лікарні

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В Івано-Франківську авто збило водія електросамоката, поліція з'ясовує обставини ДТП

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода трапилась, 30 квітня, близько опівночі, по вулиці Івасюка.

21-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем "Toyota Prius", на неосвітленій ділянці дороги, скоїв наїзд на 19-річного хлопця, який поза межами пішохідного переходу перетинав дорогу на електросамокаті.

Внаслідок ДТП керманич двоколісного отримав травми. Його госпіталізували.

Водій автомобіля – тверезий. У водія електросамоката відібрано кров для проведення експертизи на стан сп'яніння.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Львівщині п'яний водій збив підлітка на електросамокаті.

Раніше у Рівному пенсіонер отримав тяжкі травми через наїзд самоката. Внаслідок удару чоловік отримав тяжку травму – перелом черепа.