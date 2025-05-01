13:56  01 травня
У Рівному немовля викинули на смітник: поліція повідомила подробиці
13:17  01 травня
У полі на Херсонщині фермер підірвався на міні
11:55  01 травня
На Київщині затримали чоловіка, який намагався викрасти 6-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
01 травня 2025, 14:49

В Івано-Франківську авто збило хлопця на електросамокаті: постраждалий у лікарні

01 травня 2025, 14:49
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

В Івано-Франківську авто збило водія електросамоката, поліція з'ясовує обставини ДТП

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода трапилась, 30 квітня, близько опівночі, по вулиці Івасюка.

21-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем "Toyota Prius", на неосвітленій ділянці дороги, скоїв наїзд на 19-річного хлопця, який поза межами пішохідного переходу перетинав дорогу на електросамокаті.

Внаслідок ДТП керманич двоколісного отримав травми. Його госпіталізували.

Водій автомобіля – тверезий. У водія електросамоката відібрано кров для проведення експертизи на стан сп'яніння.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на Львівщині п'яний водій збив підлітка на електросамокаті.

Раніше у Рівному пенсіонер отримав тяжкі травми через наїзд самоката. Внаслідок удару чоловік отримав тяжку травму – перелом черепа.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківськ авто поліція ДТП наїзд електросамокат
В ДТП з мотоциклами на Хмельниччині травмувалися четверо підлітків
01 травня 2025, 12:54
Під Львовом зіткнулися Tesla, "Жигулі" та "ГАЗель": постраждали дві людини
01 травня 2025, 05:06
Всі новини »
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
Як добровольцям отримати 1 млн грн за проєктом "Контракт 18-24": інструкція
01 травня 2025, 15:10
На Львівщині ввели обмеження у популярному пункті пропуску
01 травня 2025, 14:59
Напад на Стерненка: в СБУ показали фото затриманної
01 травня 2025, 14:35
За тиждень Сухопутні війська збили понад 200 російських дронів
01 травня 2025, 14:30
На Закарпатті померла найстаріша черниця України
01 травня 2025, 14:25
В прокуратурі показали наслідки удару по АЗС в Харкові
01 травня 2025, 14:20
На Харківщині ідентифікували окупанта, який погрожував цивільному зброєю
01 травня 2025, 14:20
У Рівному немовля викинули на смітник: поліція повідомила подробиці
01 травня 2025, 13:56
Удар по Харкову: росіяни атакували місто безпілтниками, є влучання
01 травня 2025, 13:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »