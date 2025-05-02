Фото: Нацполиция

В Житомирской области произошло ДТП на автодороге. И водителей, и пассажиров госпитализировали

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 1 мая на автодороге Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, недалеко от села Гуйвы. По данным полиции, 52-летний житомирянин, управляя автомобилем Mazda столкнулся с легковушкой ВАЗ, за рулем которой находился 51-летний мужчина.

В результате ДТП травмировались оба водителя, а также 82-летняя пассажирка Mazda и 41-летний пассажир ВАЗ. Их госпитализировали медики.

"Следователи Житомирского райуправления полиции №1 выясняют обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - сообщили правоохранители.

Напомним, 30 апреля в Ивано-Франковске авто сбило водителя электросамоката. 19-летний пострадавший госпитализирован медиками.