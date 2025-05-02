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02 травня 2025, 18:16

ДТП на Київщині: постраждали і водій, і пасажири

02 травня 2025, 18:16
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Фото: Нацполіція
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У Київській області розслідують обставини ДТП. На автодорозі зіткнулись дві іномарки, внаслідок чого постраждали люди

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 1 травня на автодорозі Р02 Київ–Овруч. За даними поліції, 56-річний водій Volkswagen виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем Skoda, який рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок ДТП 35-річний водій та пасажирка Skoda, а також дві пасажирки Volkswagen отримали травми. Їх госпіталізували медики.

"Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч. 1 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську водій авто збив хлопця на електросамокаті. Внаслідок ДТП потерпілого госпіталізували.

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