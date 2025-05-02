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02 травня 2025, 14:32

На Одещині поліцейська збила дитину: батька-свідка забрали в ТЦК

02 травня 2025, 14:32
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фото: Інформ АРТА
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Під час переходу проїжджої частини по "зебрі" поліцейська збила 7-річну дівчинку

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася 29 квітня в місті Татарбунари Одеської області.

Як зазначили правоохоронці, дитина отримала незначні ушкодження у вигляді саден. Після огляду лікарями її відпустили додому. Перевірка на стан сп'яніння показала, що водійка була твереза.

Однак інцидент викликав широкий резонанс.

Згідно з розповіддю матері дитини, Тетяни Коновалюк, аварія сталася на центральній площі Татарбунар о 16:20. Семирічна Софія переходила проїжджу частину під наглядом батька, коли поліцейська збила її.

"Коли дитина пройшла половину дороги, на його очах машина збила її і протягнула 11 метрів до наступного пішохідного переходу. Батько почав кричати, щоб водійка зупинила транспортний засіб, оскільки в цей час вона відволіклася на мобільний телефон і не помітила, що збила дитину. Лише після його крику авто зупинилося. Чоловік підбіг і витягнув дитину з-під лівого колеса, перемістивши її до нашого автомобіля", – написала занепокоєна жінка у Facebook.

Наступного дня батько постраждалої дитини звернувся до поліції для отримання інформації про розслідування та надання пояснень. Після цього його мобілізували, передавши представникам ТЦК та СП.

За словами дружини, чоловік страждає на гіпертонічну хворобу з 2018 року, і під час перебування в ТЦК у нього стався гіпертонічний криз. Після госпіталізації до лікарні, в палату прийшли співробітники ТЦК та поліції з наміром знову його забрати.

Жінка вважає, що його затримання є незаконним і "пов'язане з тиском у справі щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася з його неповнолітньою дитиною".

Нагадаємо, у Дніпрі правоохоронець влаштував бізнес "на мобілізації". За хабар він пропонував "допомогу" з видаленням даних з бази розшуку ТЦК.

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ДТП поліція дитина Одеська область ТЦК водій батько пішохідний перехід
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