На Полтавщині сталась смертельна ДТП за участі патрульного авто

фото: Суспільне Полтава

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 2 травня, близько 11:30, на трасі біля села Мачухи Полтавського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Полтавщина.

У поліції повідомили, що відбулося зіткнення легкового автомобіля Opel Insignia та патрульної машини. В результаті ДТП водій цивільного автомобіля отримав травми та був доставлений до медичного закладу.

В авто правоохоронців було двоє поліцейських і двоє цивільних. Загинув один поліцейський та пасажир. Інші — отримали травми.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група поліції та співробітники Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, на Полтавщині на березі річки знайшли тіло жінки.