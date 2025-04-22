Бійка зі смертельним фіналом: на Житомирщині чоловік убив односельця

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У Житомирському районі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві односельця

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився ввечері 20 квітня.

На території спорткомплексу в селищі Попільня між двома місцевими жителями — 25 і 38 років — виник конфлікт, який завершився смертельною бійкою.

Молодший із чоловіків завдав опоненту кілька ударів по голові. Постраждалий знепритомнів і помер до приїзду медиків. Лікарі констатували смерть через тяжкі тілесні ушкодження.

Поліцію на місце події викликала місцева жителька.

Правоохоронці затримали підозрюваного на місці та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України — умисне вбивство.

Чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині винесли вирок чоловіку, який вбив свого товариша.

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