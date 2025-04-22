Драка со смертельным финалом: на Житомирщине мужчина убил односельчанина

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В Житомирском районе полицейские задержали подозреваемого в убийстве односельчанина

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 20 апреля.

На территории спорткомплекса в поселке Попельня между двумя местными жителями – 25 и 38 лет – возник конфликт, завершившийся смертельной дракой.

Младший из мужчин нанес оппоненту несколько ударов по голове. Пострадавший потерял сознание и умер до приезда медиков. Врачи констатировали смерть из-за тяжких телесных повреждений.

Полицию на место происшествия вызвала местная жительница.

Правоохранители задержали подозреваемого на месте и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.

Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области вынесли приговор мужчине, который убил своего товарища.

Ранее во Львовской области женщина убила мужчину во время ссоры.