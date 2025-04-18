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На Дніпропетровщині винесли вирок чоловіку, який вбив свого товариша. Це сталось, коли вони почали сваритися під час застілля

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпропетровській області винесли вирок чоловіку за вбивство знайомого. Внаслідок побиття 40-річний чоловік помер. Нападника засудили до 10 років за ґратами.

Сам інцидент стався в лютому 2023 року. Тоді фігурант прийшов до знайомого в гості у Підгородньому. Згодом між ними стався конфлікт. Фігурант в ході сварки спочатку побив потерпілого, а потім завдав декілька ударів кухонним ножем, і втік.

Згодом правоохоронці його розшукали та затримали. Вбивцею виявився 48-річний чоловік. Тепер найближчі роки він проведе за ґратами.

Нагадаємо, раніше на Львівщині жінка вбила чоловіка під час сварки. Це сталось під час застілля. Вони конфліктували і вона вдарила його в ділянку грудей, що привело до гострої внутрішньої крововтрати та смерті потерпілого.