На Дніпропетровщині судили чоловіка, який вбив знайомого
На Дніпропетровщині винесли вирок чоловіку, який вбив свого товариша. Це сталось, коли вони почали сваритися під час застілля
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
У Дніпропетровській області винесли вирок чоловіку за вбивство знайомого. Внаслідок побиття 40-річний чоловік помер. Нападника засудили до 10 років за ґратами.
Сам інцидент стався в лютому 2023 року. Тоді фігурант прийшов до знайомого в гості у Підгородньому. Згодом між ними стався конфлікт. Фігурант в ході сварки спочатку побив потерпілого, а потім завдав декілька ударів кухонним ножем, і втік.
Згодом правоохоронці його розшукали та затримали. Вбивцею виявився 48-річний чоловік. Тепер найближчі роки він проведе за ґратами.
Нагадаємо, раніше на Львівщині жінка вбила чоловіка під час сварки. Це сталось під час застілля. Вони конфліктували і вона вдарила його в ділянку грудей, що привело до гострої внутрішньої крововтрати та смерті потерпілого.