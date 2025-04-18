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18 квітня 2025, 17:18

У Києві чоловік зламав замок запалення і вкрав чуже авто

18 квітня 2025, 17:18
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Ілюстративне фото
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У столиці затримали чоловіка, який вкрав чужий автомобіль. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Дарницькому районі Києва затримали чоловіка, який вкрав автомобіль. Відомо, що він пошкодив дверцята авто Opel. Згодом він зламав замок запалення, завів двигун та поїхав.

Правоохоронці встановили, де знаходиться викрадач. Його затримали. Це виявився 39-річний житель Києва, який раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше в Києві судили чоловіка, який вбив пенсіонера та вкрав його автомобіль. Тоді чоловік з рушницею підійшов до 65-річного пенсіонера, який сідав у своє авто. Після короткого діалогу чоловік вистрелив пенсіонеру в голову, через що той загинув. Потім зловмисник поїхав з місця злочину. На суді ухвалили рішення, що чоловік перебуватиме під вартою у спеціалізованому медичному закладі.

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