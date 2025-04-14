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Під час застілля жителька Львівщини вбила свого чоловіка. Тепер її відправлять за ґрати

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Львівщині визнали винною 45-річну жінку, яка вбила свого чоловіка. Їй призначили покарання у вигляді ув'язнення на 7 років.

Інцидент стався під час застілля. Між жінкою та чоловіком сталась сварка. Вона завдала один удар чоловіку в ділянку грудей. Це призвело до гострої внутрішньої крововтрати та смерті потерпілого.

Нагадаємо, раніше на Черкащині чоловік жорстоко вбив свою співмешканку. Відомо, що він завдав їй численні удари руками та ногами по голові, обличчю, тулубу, верхніх та нижніх кінцівках, припікав тіло гарячою праскою та наніс один удар кухонним ножем в грудну клітку. Від цього жінка померла.