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04 квітня 2025, 08:50

Вибухи на Житомирщині: в ОВА повідомили, що відбувається

04 квітня 2025, 08:50
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ілюстративне фото: ДСНС України
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У п'ятницю, 4 квітня, у Житомирському районі гримітимуть вибухи. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки. Місцевих жителів закликають зберігати спокій

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

"Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулого тижня піротехнічні підрозділи розмінували майже 72 гектари територій в Харківської області. Сапери виявили та знешкодили 1328 вибухонебезпечних предметів.

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