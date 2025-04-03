На ринку в Києві вибухнула граната: в поліції повідомили подробиці про загиблих
Сьогоднішній вибух на ринку в Деснянському районі столиці стався внаслідок підриву гранати в магазині. Загинули двоє чоловіків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.
За даними слідства, у приміщенні крамниці вибухотехніки виявили залишки гранати.
"Загиблими виявились двоє чоловіків, місцеві мешканці, віком 59 та 60 років", — йдеться в повідомленні.
Слідчі розпочали кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Нагадаємо, сьогодні в Деснянському районі Києві на ринку "Юність" стався вибух. Попередньо, загинули двоє людей.
Пізніше у Дніпровському районі внаслідок вибуху невідомого предмета чоловік отримав поранення.