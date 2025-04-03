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03 квітня 2025, 16:55

На ринку в Києві вибухнула граната: в поліції повідомили подробиці про загиблих

03 квітня 2025, 16:55
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фото: Нацполіція
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Сьогоднішній вибух на ринку в Деснянському районі столиці стався внаслідок підриву гранати в магазині. Загинули двоє чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

За даними слідства, у приміщенні крамниці вибухотехніки виявили залишки гранати.

"Загиблими виявились двоє чоловіків, місцеві мешканці, віком 59 та 60 років", — йдеться в повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Нагадаємо, сьогодні в Деснянському районі Києві на ринку "Юність" стався вибух. Попередньо, загинули двоє людей.

Пізніше у Дніпровському районі внаслідок вибуху невідомого предмета чоловік отримав поранення.

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Київ вибух загиблі слідство магазин ринок Нацполіція вибухотехніки
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