На Миколаївщині вибухотехніки знищили касетний боєприпас
Житель одного з сіл Миколаївського району знайшов ворожий боєприпас поблизу населеного пункту
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Про знахідку чоловік повідомив у поліцію.
Вибухотехніки прибули на місце, провели огляд та знешкодили російський касетний боєприпас.
Нагадаємо, раніше на Херсонщині в полі знайшли та знищили російську авіабомбу ФАБ-250.
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
Нічна атака: скільки БпЛА Росія запустила по Україні
03 квітня 2025, 10:25Луганська громада передала прикордонникам обладнання на понад 10 млн грн
03 квітня 2025, 10:10Якою буде війна у 2025 році, виходячи із намірів ворога
03 квітня 2025, 09:59Ворожі атаки на Херсонщину: є поранені серед цивільних
03 квітня 2025, 09:55Українські прикордонники показали, як знищують російських окупантів на Сумському напрямку
03 квітня 2025, 09:48Шахрайство на 29 мільйонів: у Києві судитимуть псевдоаграріїв
03 квітня 2025, 09:41Росіяни вбили одного і поранили ще сімох жителів Донеччини
03 квітня 2025, 09:23Удар по Кривому Рогу: зросла кількість потерпілих, серед них – двоє дітей
03 квітня 2025, 08:58Бійці бригади "Помста" показали, як знищують ворожу техніку на Луганщині
03 квітня 2025, 08:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні