На Харківщині розмінували понад 70 гектарів територій

ілюстративне фото: ДСНС України

Протягом минулого тижня піротехнічні підрозділи розмінували майже 72 гектари територій в Харківської області. Сапери виявили та знешкодили 1328 вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

За інформацією влади, з 27 березня по 2 квітня зведені піротехнічні підрозділи обстежили:

понад 37 га сільгоспугідь;

більше 2 кілометрів ліній електропередач;

понад 4 кілометра ділянок автомобільних доріг;

більше 2 кілометрів газопроводів;

один об’єкт;

розмінували 34 домоволодіння.

Окрім того, протягом тижня фахівці повторно підключили до електромережі 11 536 абонентів.

"Впродовж 2 квітня піротехнічні підрозділи розмінували понад 14 гектарів територій, більш як 5 га сільськогосподарських угідь, більше 200 метрів ліній електропередач, 700 метрів ділянок автомобільних доріг, більше 300 метрів газопроводів, а також розмінували 1 об’єкт та 4 домоволодіння. Виявлено та знешкоджено 365 вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні.

Про виявлені підозрілі предмети обов'язково повідомляйте за номерами телефонів: 101 та 102.

Нагадаємо, напередодні житель Харківщини знайшов у лісі невідомий вибуховий предмет. Він приніс його додому та розрубав топором. Пристрій здетонував, а чоловік отримав поранення.