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03 квітня 2025, 22:00

На Харківщині розмінували понад 70 гектарів територій

03 квітня 2025, 22:00
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ілюстративне фото: ДСНС України
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Протягом минулого тижня піротехнічні підрозділи розмінували майже 72 гектари територій в Харківської області. Сапери виявили та знешкодили 1328 вибухонебезпечних предметів

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

За інформацією влади, з 27 березня по 2 квітня зведені піротехнічні підрозділи обстежили:

  • понад 37 га сільгоспугідь;

  • більше 2 кілометрів ліній електропередач;

  • понад 4 кілометра ділянок автомобільних доріг;

  • більше 2 кілометрів газопроводів;

  • один об’єкт;

  • розмінували 34 домоволодіння.

Окрім того, протягом тижня фахівці повторно підключили до електромережі 11 536 абонентів.

"Впродовж 2 квітня піротехнічні підрозділи розмінували понад 14 гектарів територій, більш як 5 га сільськогосподарських угідь, більше 200 метрів ліній електропередач, 700 метрів ділянок автомобільних доріг, більше 300 метрів газопроводів, а також розмінували 1 об’єкт та 4 домоволодіння. Виявлено та знешкоджено 365 вибухонебезпечних предметів", — йдеться в повідомленні.

Про виявлені підозрілі предмети обов'язково повідомляйте за номерами телефонів: 101 та 102.

Нагадаємо, напередодні житель Харківщини знайшов у лісі невідомий вибуховий предмет. Він приніс його додому та розрубав топором. Пристрій здетонував, а чоловік отримав поранення.

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