Взрывы в Житомирской области: в ОВА сообщили, что происходит
В пятницу, 4 апреля, в Житомирском районе будут греметь взрывы. В течение суток будут работать взрывотехники. Местных жителей призывают сохранять спокойствие
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
"Обращаем внимание, что волноваться не следует. Работают специальные службы", – говорится в сообщении.
Напомним, в течение прошлой недели пиротехнические подразделения разминировали около 72 гектаров территорий в Харьковской области. Саперы обнаружили и обезвредили 1328 взрывоопасных предметов.
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