Мешканців Житомирщини попередили про гучні вибухи
Сьогодні, 2 квітня, у Житомирському районі гримітимуть вибухи. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки. Місцевих жителів закликали зберігати спокій
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
"Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Ужгороді правоохоронці евакуювали учнів та персонал школи через витівку п'ятикласника. Хлопчик приніс на уроки макет мінометної міни калібру 82 мм, схожий на вибуховий пристрій.
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