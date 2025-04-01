У Кривому Розі молодик підірвав гранату посеред вулиці
Інцидент трапився 31 березня близько 2:40 в одному із дворів на території Тернівського району Кривого Рогу
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Правоохоронці встановили, що 21-річний хлопець кинув гранату на вулиці. Його затримали.
На щастя, ніхто не постраждав.
Фігуранту оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 18 березня у Дніпрі правоохоронці затримали 38-річну жінку. Вона кинула гранату в бік сусіда, коли той зробив їй зауваження за гучне прослуховування музики.
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