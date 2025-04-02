Жителей Житомирщины предупредили о громких взрывах
Сегодня, 2 апреля, в Житомирском районе будут греметь взрывы. В течение суток будут работать взрывотехники. Местных жителей призвали сохранять спокойствие
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
"Обращаем внимание, что волноваться не следует. Работают специальные службы", – говорится в сообщении.
Напомним, в Ужгороде правоохранители эвакуировали учеников и персонал школы из-за выходки пятиклассника. Мальчик принес на уроки макет минометной мины калибра 82 мм, похожий на взрывное устройство.
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