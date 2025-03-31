Під Києвом бойова частина російського дрона "Герань-2" впала на приватне подвір'я
Інцидент стався в селі Лебедівка Вишгородського району. Місцевий житель виявив підозрілий предмет на приватній ділянці. Смертоносний боєприпас знищили піротехніки
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.
Виявилося, що на подвір'я впала бойова частина ворожого безпілотника типу "Герань-2". На місці працювали сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.
"Піротехніки вилучили вибухонебезпечний предмет та транспортували його на підривний майданчик для подальшого знищення у встановленому порядку", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями жителі Київщини знайшли у лісі бойову частину російського дрона "Герань-2", яка не вибухнула.
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