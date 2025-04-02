Евакуювали всю школу: в Ужгороді пʼятикласник приніс на уроки макет міни

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В Ужгороді правоохоронці евакуювали учнів та персонал школи через витівку п'ятикласника. Хлопчик приніс до навчального закладу підозрілий предмет, схожий на вибухівку

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.

Інцидент стався 1 квітня близько 14:45. Правоохоронці отримали повідомлення про можливу небезпеку в навчальному закладі. Інспекторка Служби освітньої безпеки оперативно організувала евакуацію всіх учнів та працівників школи.

З'ясувалося, що один із п’ятикласників приніс до класу у своєму рюкзаку предмет, схожий на вибуховий пристрій.

"На місці події працювали вибухотехніки поліції, які встановили, що це — малогабаритний макет мінометної міни калібру 82 мм. Загрози життю та здоровʼю дітей немає", — йдеться в повідомленні.

Слідчі вилучили знахідку. Наразі з родиною хлопчика працюють ювенальні поліцейські.

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