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02 квітня 2025, 05:05

Евакуювали всю школу: в Ужгороді пʼятикласник приніс на уроки макет міни

02 квітня 2025, 05:05
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фото: Нацполіція
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В Ужгороді правоохоронці евакуювали учнів та персонал школи через витівку п'ятикласника. Хлопчик приніс до навчального закладу підозрілий предмет, схожий на вибухівку

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Закарпатській області, передає RegioNews.

Інцидент стався 1 квітня близько 14:45. Правоохоронці отримали повідомлення про можливу небезпеку в навчальному закладі. Інспекторка Служби освітньої безпеки оперативно організувала евакуацію всіх учнів та працівників школи.

З'ясувалося, що один із п’ятикласників приніс до класу у своєму рюкзаку предмет, схожий на вибуховий пристрій.

"На місці події працювали вибухотехніки поліції, які встановили, що це — малогабаритний макет мінометної міни калібру 82 мм. Загрози життю та здоровʼю дітей немає", — йдеться в повідомленні.

Слідчі вилучили знахідку. Наразі з родиною хлопчика працюють ювенальні поліцейські.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва під час прогулянки чоловік знайшов ручну гранату РГД-5.

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